「ＸＧａｍｅｓＣｈｉｂａ２０２４」（Ｘゲームズ千葉大会）が千葉市の幕張メッセであす２０日、開幕する。１９日には前日記者会見が行われたが、その直前に、千葉市の神谷俊一市長を、市長がファンを公言するスケートボード男子ストリートの白井空良（ムラサキスポーツ）が訪ねた。（デジタル編集部古和康行）市長の配慮に「優勝するんで！」「こんにちわー！お久しぶりでーす！」記者会見が始まる３０分前、幕張メッ