７回に登板した上茶谷＝東京ドーム◆横浜ＤｅＮＡ０−６巨人（東京ドーム）左足首の捻挫で６月上旬に出場選手登録を抹消された上茶谷が約３カ月ぶりの１軍登板を果たした。１回１安打無失点に抑え、「まず投げられたことが良かった」と胸をなで下ろした。０―５の七回に３番手でマウンドへ。巨人の中軸らを相手に内角を攻めて詰まらせた。直球は１４０キロ台後半を計測。「出力が戻ってきた」と手応えもにじませた。昨季は４