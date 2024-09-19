KinKi Kidsの堂本剛さん（45）と俳優の綾野剛さん（42）が18日、映画『まる』（10月18日公開）の完成報告イベントに登場。撮影現場の様子を振り返りました。今回が初共演だという2人。綾野さんは「個人的に剛さんと一緒にお仕事ができることも、とてもご褒美のような時間でした。現場では、お互いぬくぬくしてしまって、こたつに入りながらずっとしゃべってるみたいな。実家感といいますか」と、振り返りました。堂本さんも「スケ