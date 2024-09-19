戦時中の元徴用工問題で、韓国の裁判所が日本企業に命じた賠償の支払いを肩代わりする韓国政府傘下の財団に、韓国の鉄鋼大手ポスコが新たに20億ウォン（約2億1500万円）を寄付した。財団関係者が19日に明らかにした。韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）政権が昨年3月、財団による肩代わりを解決策として発表すると、ポスコは40億ウォンを寄付。今回の寄付はそれに続くものだ。ポスコは1965年の日韓請求権協定によって日本から韓