9月19日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』」（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。ゲストにドラマ「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」で共演する中村ゆりかが出演し、2人のプライベートでの出来事やドラマの主題歌について話に花を咲かせた。 -中村「この子本当に心きれいだ