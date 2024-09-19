妻のつ・と・めだよね？スマホの着信を伝えると夫の様子が変!? 平凡でも幸せな日々によぎった不安／チンカルボー（1）2人目の子どもを妊娠し、幸せを噛み締める妻・ナツミ。ところが夫のダイキは、つわりに苦しむ妻にまったく気遣いを見せず、転職してからというもの様子もどこかおかしい。ほかの女性と比べるような発言をするようになり、夜中に「同僚」からかかってきた電話にコソコソ。浮気を疑い夫のスマホを盗み見ると、そこ