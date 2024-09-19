幻覚剤が鬱病から薬物依存まであらゆる悩みに効果があるとして、アメリカで再び主流化しつつある。コロラド州では嗜好目的での、オレゴン州では治療目的でのシロシビン使用が合法化された。アメリカでの新規利用者は数百万人に上り、中には――意外や意外――信仰に目覚めた人もいる。【写真】麻薬中毒の恐怖を語る、ほぼ裸のSM女王初めてシロシビンを試した時、モルモン教徒で3児の母だったステファニー・ブリンカーホフさんは助