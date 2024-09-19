ドル買いに反応、米新規失業保険申請件数が２１．９万件に減少＝ＮＹ為替 前週分の米新規失業保険申請件数は２１．９万件と前回の２３．１万件から減少した。市場予想は２３．０万件だった。この結果を受けて米債利回り上昇とともにドルが買われている。米１０年債利回りが３．７５％台に上昇するなかで、ドル円は142円台後半から再び143円台に乗せている。ユーロドルは1.1150付近から1.1130付近に下押しされた。