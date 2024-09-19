米１０年債利回りは３．７５７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:44）（%） 米2年債 3.623（+0.006） 米10年債3.757（+0.053） 米30年債4.084（+0.064） ドイツ2.214（+0.024） 英国3.903（+0.056） カナダ2.973（+0.047） 豪州3.928（+0.065） 日本0.841（+0.018） ※米債以外は10年物