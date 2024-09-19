まぁ何とかなるでしょ仲良しグループを組んだ中学2年の春。友情はずっと続くと信じて疑わなかった／ボッチだった6ヶ月間 (とその後)（1）人と話をするのが苦手だったと言う、漫画家のお肉おいしいさん。楽しく過ごした中学生活から一転し、高校では入学直後から友達を作ることができませんでした。かろうじて同じ中学だった友人1人と過ごすものの、高2になると完全にぼっち状態に。クラスの同級生からも、いつからかスクールカース