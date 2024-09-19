ピボット分析東京時間（21:51現在） ドル円 現値143.61高値143.95安値141.89 146.47ハイブレイク 145.21抵抗2 144.41抵抗1 143.15ピボット 142.35支持1 141.09支持2 140.29ローブレイク ユーロ円 現値159.86高値159.97安値157.78 162.82ハイブレイク 161.39抵抗2 160.63抵抗1 159.20ピボット 158.44支持1 157.01支持2 156.25ローブレイク