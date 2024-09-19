Osmo Action 5 Pro DJIは、アクションカメラ「Osmo Action 5 Pro」を発売した。直販価格はバッテリーやマウントなどが付属するスターターコンボが55,000円。スターターコンボの内容に加えて多機能バッテリーケースや延長ロッドなどが付属するアドベンチャーコンボが69,300円。 前機種からの主な進化点は、CMOSセンサーの刷新による画質の向上と、バッテリー刷