女優の綾瀬はるかが19日、都内で開催された「SK-II LXP ACT OF CRAFTMANSHIP」イベントに出席。“悲しいこと”に対する考え方について語った。【写真】綾瀬はるか、純白ドレスのスリットから美脚がチラリ“時”を重んじる陶磁器の修復技法である“金継ぎ”の哲学をスキンケアに置き換えた商品「SK-II LXP 金継ぎ」発売を記念した同イベント。この日は、日本橋三越本店の外壁に“金継ぎ”をイメージしたプロジェクションマッピ