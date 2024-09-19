◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―０ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）ＤｅＮＡは打線が沈黙し、わずか４安打で今季１２度目の完封負け。３位・広島が敗れたため０・５ゲーム差のままだが、貯金は２となった。先発したケイが初回、先頭の丸に右中間への二塁打を許すと、続く浅野に四球を与えピンチが拡大。吉川に右中間二塁打で先制され、味方のミスもあり３点を失った。０―３の５回には岡本に２ランを被弾。５回５失点と試合を