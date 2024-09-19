◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―１広島（１９日・神宮）ヤクルトが今季０勝３敗と苦手にしていた広島・床田を攻略した。１点を追う２回に山田哲人内野手の１２号ソロで追いつくと、４回にも山田が勝ち越し犠飛。５回には代打・青木宣親外野手の左前安打を足がかりに、ドミンゴ・サンタナ外野手の１４号３ランで一気に突き放した。試合後、高津臣吾監督は「昨日の九里、今日の床田は、ずっとやられてた投手。打撃コーチが