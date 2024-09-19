◆アジア・チャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）第１戦広島３―０カヤＦＣ（１９日・広島サッカースタジアム）初代王者を目指す広島はフィリピンリーグ王者のカヤＦＣから３点を奪い、白星発進を収めた。苦しい立ち上がりとなった前半３７分、ペナルティーエリア内でボールを保持すると、ＦＷ満田がゴール前にパスを出し、ＦＷドウグラスがすべり込みながら、右足で押し込んだ。リーグ戦先発３試合止まりの日頃の悔しさを晴