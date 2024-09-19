■これまでのあらすじ彼氏ユウとのデート中に突然現れたユウの母親から攻撃的な態度を受けた主人公・しろみ。その後も執拗な嫌がらせに苦しんだしろみは耐えきれずにユウに別れを告げますが、ユウは距離を置くことを提案します。4年の時を経て大学卒業後、実母との問題で家を出たしろみはユウと同棲を始めます。ユウは大学入学後に一度だけ帰省し、以来義母とは一切連絡を取っていないと言います。ユウから唐突にプロポーズされた