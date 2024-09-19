中国・大連ファッションウイークで袴着淳一氏のショー【新華社大連9月19日】中国遼寧省大連市で13日夜、大連ファッションウイークの一環として、デザイナー袴着淳一氏のショーが開かれた。会場は東港ビジネスエリアにある観光スポット「海昌・東方水城」のサンマルコ広場。袴着氏は過去に何度も大連を訪れており、ファッションウイークのコンテストで審査員を務めている。（記者/趙泳）