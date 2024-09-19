俳優の佐々木希さん（36）とお笑いタレントの横澤夏子さん（34）が19日、医療サービスのイベントに登場。子育てトークで盛り上がりました。イベントで、“最近悩まなくなったこと”を聞かれると、横澤さんは「うちの子あんまり白米を食べないんですよ。おにぎりにしたらちょっと食べるんじゃないかって気付いて。そしたらめちゃくちゃ口の周りについて、おにぎりも形を変えた方がいいのかなって思って棒状にしたんですよ。そしたら