結婚してたの？！アラサー男子が心機一転、引っ越した先には麗しき管理人さん!?／夕暮れのあなたは、少し首をかしげて引っ越した先には麗しき“管理人さん”29歳で新生活を始めた主人公の広川。大学時代から付き合っていた彼女に振られ、その思い出を振り切るために新しい部屋へ引っ越しますが、そこには不思議な雰囲気を持つ美しい管理人・西澤がいて…。「もう恋はこりごり」という思いとは裏腹に、管理人さんに恋心を抱いていく