【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比1円13銭円安ドル高の1ドル＝143円35〜45銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1130〜40ドル、159円65〜75銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が前日の記者会見で、追加の利下げについて「時間をかけて、より正常な金利水準に引き下げていく」と発言。今後の利下げペースは緩やかになるとの観測から、日米の金利差を意識した円売り