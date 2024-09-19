来月から住宅ローンの変動型金利が上昇すると予想されるなか、全国銀行協会の福留会長は利用者から固定型に切り替える相談が増えていると述べました。全国銀行協会福留朗裕会長「住宅ローン契約の固定金利型への切り替えなど、金利上昇の備えに対するご相談はじわりと増えてきています」固定型住宅ローンは変動型と比べて金利が高く、総支払額が増える一方で、毎月の返済額は変わらないため返済計画が立てやすくなるメリット