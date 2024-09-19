JFLのアトレチコ鈴鹿FWカズ（三浦知良、57）が19日、TOKYO MXバラいろダンディ」（月〜金曜午後9時）にVTR出演。番組のマンスリーアシスタントの山田邦子（64）との関係性について語った。カズは同番組の大ファンとして知られる。今回、番組スタッフがダメ元でオファーするとカズが快諾したという。山田邦子とも親交があるといい「邦子さんにも会いたいなぁ。前よく一緒に遊んだんですよ。家まで送ってもらったことありますんで