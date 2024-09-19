ショック与えておいたし仕事も見た目もバッチリ！ 他人を見下し自分を評価するオンナ／ワタシ以外みんなバカ（1）仕事もできる、ビジュアルもしっかりしてる。結婚したらもっと「上」になれるのに！出会った瞬間に格付けをし、自分の上か下かで人を判断する腹黒女性社員が大活躍!?昼は仕事をこなしながら、夜は恋にも燃える女性・泉和代。公私ともに充実している彼女が送るのは、「どいつもこいつもクズばかり！」と睨みをきかせな