FX3 Image: 山粼拓実 以前、ギズモード・ジャパンでこのソニーのFX3を紹介してから早3年半。時が経つのは早いものです。こちらの記事の最後に「あっさり買っちゃうかも」とありますが、実は編集部として購入していました。いまYouTubeにアップロードされているギズモード・ジャパンの動画は、だいたいこのFX3で撮影されています。この記事でFX3を振り返ろうと思った理由は2つ。1つ目、