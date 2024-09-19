彼女と過ごした思い出のダーツバー。今は口説きたいモデルを隣に座らせて…彼氏とは同棲して3年、29歳の誕生日。プロポーズの可能性もある…？／サムシングフォーブルー（1）大学の演劇サークルで知り合い、交際を始めて6年。29歳の誕生日を迎える小羽は、年下の彼氏・利斗からのプロポーズを期待していました。でも最近の利斗は、料理にダメ出ししたり、タバコを買いに行かせたり…小羽を雑に扱ううえ誕生日当日に何の用意もして