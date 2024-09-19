「がんだとしたらステージ1」不安なのにネット検索が止まらない乳がん検診は「E判定」。精密検査を受けた結果は…／32歳で初期乳がん 全然受け入れてません（1）6年前に膵臓がんで父を亡くした私が、32歳で初期乳がんに…!?フリーランス作家の水谷緑さんは、乳がんになった芸能人のニュースを見たことをきっかけに何気なく検査を受けたところ、まさかの乳がんが発覚！ 幸い初期の乳がんだったものの、がんと判明するまでの2度にわ