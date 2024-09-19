猫のおかげで…3年間の単身赴任を終え、ついに念願の帰宅！ 子猫2匹との夢の生活がスタート／飼い猫がなつきません（1）どうして!? 妻にしか懐かない子猫たちとなんとか仲良くなりたいサラリーマンの物語。3年にも渡る単身赴任を終え、無事に帰宅したサラリーマン・柿居豊。単身赴任中に妻が拾ってきた子猫の姉妹「よもぎ」と「なずな」に会えることを心待ちに帰ってきたのに、いざ会ってみると姉妹はなぜか彼にだけ懐いてくれなく