ヒグチアイが、9月18日にデジタルリリースした新曲「もしももう一度恋をするのなら」のMVを公開した。 （関連：【動画あり】ヒグチアイ「もしももう一度恋をするのなら」MV） 同楽曲は、9月19日から放送スタートしたABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』のテーマソングとして、ヒグチアイが書き下ろした“現代らしいリアルなウェディングソング”。これまで幾