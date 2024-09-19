（台北中央社）港での検収試験中の国産潜水艦試作艦「海鯤」について、顧立雄（こりつゆう）国防部長（国防相）は18日、来年3月末から4月初旬に海上での検収試験を開始する予定だと明らかにした。海軍への引き渡しは来年11月を見込んでいる。「海鯤」は台湾初の国産潜水艦として2020年11月に建造が開始された。全長約70メートル。建造費は約493億台湾元（約2200億円）に上る。昨年9月に命名・進水式が行われ、現在は港での検収試験