（台北中央社）中国政府は18日、台湾産の生鮮果物、野菜、水産物34品目への関税免除措置を25日から停止すると発表した。行政院（内閣）はこれを受け19日、政府として「強烈な不満と抗議」を表明するとした上で、対話を通じて争議を解決するよう中国に呼びかけた。中国の国務院関税税則委員会は18日、「台湾は中国からの輸出品に対して差別的な禁止・制限などの措置を一方的に取っており、両岸（台湾と中国）の経済貿易協力を深刻に