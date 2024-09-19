19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比640円高の3万7530円と急騰。日経平均株価の現物終値3万7155.33円に対しては374.67円高。出来高は8095枚となっている。 TOPIX先物期近は2631.5ポイントと前日比41.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.63ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3