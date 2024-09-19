アイドルグループ・NEWSの最新音楽映像作品が、19日に発表された『オリコン週間映像ランキング』3部門で初登場1位を獲得しました。1位を獲得したのは、NEWSのデビュー20周年を記念して行われた東京ドーム公演を収めた『NEWS 20th Anniversary LIVE 2023 in TOKYO DOME BEST HIT PARADE!!!〜シングル全部やっちゃいます〜』。初週売り上げは、DVDとBlu-ray Disc合わせて5.4万枚を記録。『週間DVDランキング』『週間BDランキング』『