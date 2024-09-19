「ヤクルト５−１広島」（１９日、神宮球場）ヤクルトが苦しみ続けた広島・床田をついに攻略。試合後の高津監督は、引退を表明した青木がもたらす不思議な力に「言葉で説明できない」と表現した。１８日に登録されたばかりの青木は九里から中前打を放ち、この日は五回に床田から左前打を記録。この出塁が得点につながったわけではないが、直後にサンタナの３ランで大きく広島を突き放すことに成功した。試合後の高津監督は