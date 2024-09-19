「デイリースポーツ杯」（１９日、大村）北川潤二（４２）＝愛知・９１期・Ａ２＝が通算１０００勝を達成した。最終日４Ｒでインからコンマ０２のトップスタートを決めて、すんなり逃げ切った。「うれしさとかは特にない。周りから言われることがなくなってホッとしている。これからも淡々と走るだけ」と全く意に介さず、あくまで通過点ととらえている様子だった。２００２年１１月の蒲郡でデビューし、５６３１走目での達成と