2018年9月18日に亡くなった格闘技の山本“KID”徳郁さんの七回忌法要が、東京・大本山弘法寺で18日に執り行われた。姉で元格闘家の山本美憂が19日、コメントを発表した。【動画】山本美憂、KIDさんとの思い出を語る美憂は「昨日2024年9月18日に亡弟 山本"KID"徳郁の七周忌法要を家族や生前ご交誼いただきました皆様のお陰をもちまして無事に終えることができました」と報告。続けて「KIDがいなくなってから6年間という歳月が