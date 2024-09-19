プロ野球の契約交渉で選手代理人を弁護士に限定するなどしたのは独占禁止法違反（事業者団体による構成員の活動制限）の恐れがあるとして、公正取引委員会は１９日、日本プロフェッショナル野球組織（ＮＰＢ）に対し、文書で警告した。発表などによると、ＮＰＢは２０００年１１月、選手側の要望に応じ、選手が代理人と個人的に契約し、所属球団との交渉に同席させることをオーナー会議で認めた。一方、契約を巡る実務は弁護士