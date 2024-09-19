【MLB】マーリンズ11-9ドジャース（9月17日（日本時間9月18日））【映像】大谷、ベンチでの“衝撃の姿”9月17日（日本時間9月18日）に米・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークで行われたマイアミ・マーリンズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平がベンチで見せた姿が、野球ファンの間で注目を集めている。0-4、ドジャース4点のビハインドで迎えたこの試合の3回表・ドジャースの攻