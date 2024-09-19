「デイリースポーツ杯」（１９日、大村）森永淳（４３）＝佐賀・８６期・Ａ２＝がコンマ１１のＳを決めて、インから先マイで逃げ切った。２０２３年８月の下関一般戦以来となる今年初、通算で４３回目の優勝を飾った。２着は塩田北斗、３着には平田忠則が入った。森永が予選トップの力を見せつけた。レースはコンマ１１のトップタイＳを決め、すんなり先行。ただ、「変な挙動がした。これはやられると感じた」と１周２Ｍでタ