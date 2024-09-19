パワハラなどの疑惑を告発された、兵庫県の斎藤元彦知事の不信任決議案が、全会一致で可決されました。不信任決議案は、全県会議員86人連名で提出され、19日午後5時半すぎ全会一致で可決されました。斎藤知事は可決の際、ほとんど表情変えることはありませんでした。この可決で知事は10日以内に、「議会の解散」か「失職」、もしくは10日を待たずに「辞職」を選択することになります。兵庫県・斎藤元彦知事：県民の皆さま、全ての