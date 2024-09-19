起訴内容を一部否認しました。詐欺の罪に問われているのはプルデンシャル生命の元社員の65歳の男です。起訴状などによりますと被告は2022年5月、金沢市の60代男性に対し嘘の投資話を持ち掛け、現金500万円をだまし取ったとされています。19日の初公判で被告は「現金を受け取ったのは事実だが、騙すつもりはなかった」と起訴内容を一部否認しました。弁護側は詐欺罪は成立しないとして無罪を主張しています。この事件とは別に被告は