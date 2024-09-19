まだまだ人気が継続しそうなデニム。2024-2025秋冬は、深みのあるネイビー系デニムに注目が集まっています。今回は【ZARA（ザラ）】から「新作デニムアイテム」をご紹介。ジャンプスーツやミニワンピなど、すでに再入荷待ちの商品も続出している模様。おしゃれ見えする最旬コーデを楽しみたい人必見です。 在庫があるうちに手に入れたいデニムジャンプスーツ 【ZARA】「TRF ベルト付きデニムロン