Buberは、2024年9月19日(木)に、NetEase Gamesが運営する『Eggy Party』のゲーム大会「【EggyParty】「今夜もエギパー」スタートダッシュ祭 feat. 白雪レイド【Buber FEST】」を開催します。 Buber【EggyParty】「今夜もエギパー」  Buberは、2024年9月19日(木)に、NetEase Gamesが運営する『Eggy Party』のゲーム大会「【EggyParty】「今夜もエギパー」スタートダッシュ祭 feat. 白雪レイド【Buber FEST】」を開催