ブルボンは、あんこ風味でどこか懐かしい味わいが楽しめるゴーフレット「和やかロアンヌ」を2024年9月24日(火)発売します。 ブルボン「和やかロアンヌ」 商品名：和やかロアンヌ内容量：16枚(2枚×8袋)発売日：2024年9月24日(火)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：10カ月ブル