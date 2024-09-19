◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―１広島（１９日・神宮）広島は、ヤクルト相手に２戦連続の逆転負けを喫した。先発・床田が、１―０の２回に山田に同点ソロを浴び、４回には山田の犠飛で勝ち越され、５回はサンタナに痛恨３ランを被弾。２戦連続の今季最短タイ５回で今季ワースト５失点と踏ん張れなかった。打線も初回に小園の適時打で先取点を奪いながら、結果的に１０安打で１得点だけ。０・５ゲーム差の４位・ＤｅＮＡも敗