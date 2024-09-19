フジテレビ系バラエティー「オドオド×ハラハラ」（木曜・午後９時）が１９日の放送で最終回を迎えた。同番組は２０２３年１０月１９日から放送開始。お笑いコンビ「オードリー」若林正恭と春日俊彰、「ハライチ」澤部佑、岩井勇気の冠番組として、エグゼクティブプロデューサーに元テレビ東京の佐久間宣行氏を迎えた。各方面からゲストを招き、挑戦的かつ予測不能な企画をタイトル通り「オドオド」、「ハラハラ」しながら試し