中国、「北斗」衛星２機の打ち上げに成功【新華社西昌9月19日】中国は19日午前9時14分（日本時間同10時14分）、北斗ナビゲーションシステム（BDS）59、60機目の衛星を四川省の西昌衛星発射センターから運搬ロケット「長征3号B」（上段は遠征1号）で打ち上げた。2機の衛星は北斗3号システムの稼働後に打ち上げられた2組目の中軌道（MEO）衛星で、軌道上の試験を終えた後に北斗衛星ナビゲーションシステムに接続される。長征シ