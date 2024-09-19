5人組グループ・Aぇ! groupが、10月9日に発売する2nd Single 「Gotta Be」（読み：ガラビー）の初回限定盤Bに収録される「Gotta Be」のライブ映像が公開された。【動画】会場の臨場感ある大歓声とともに「Gotta Be」を初披露するAぇ! group全国8都市32公演で37万人を動員したAぇ! group初のアリーナツアー『Aぇ! group Debut Tour 〜世界で1番AぇLIVE〜』の最終公演（東京・有明アリーナ）で初披露された「Gotta Be」のライブ