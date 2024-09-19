石川県は19日、能登半島地震の災害関連死に関する審査をし、新たに輪島市など4市町の23人を認定すると決めた。地震の関連死は新潟市の2人を含めて172人になり、死者は建物倒壊などによる直接死227人と合わせ399人に上る見込みとなった。県は七尾市、輪島市、内灘町、能登町と合同で、計27人を対象に審査した。認定が決まった23人は七尾市8人、輪島市11人、内灘町2人、能登町2人。各市町が今後、正式に認定する。七尾市、輪島