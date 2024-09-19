JR九州は19日、列車の車軸に車輪を取り付ける作業で、社内の目安値を超える圧力をかけていた例が在来線で少なくとも328本あったと発表した。圧力のデータを確認したところ、安全性に問題はなく、データの改ざんもなかったと説明している。JR貨物の不正問題を受け、社内調査の途中経過を公表した。JR九州によると、新幹線では車輪の取り付け作業で目安値超えはなかったが、車軸に回転を伝える大歯車の取り付け作業で目安を超え